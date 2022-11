Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a procédé, hier, à Alger, à l'installation officielle du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (Anac), Hamza Ben Hamouda. Selon un communiqué du ministère des Transports, la cérémonie s'est déroulée en présence des cadres du secteur. Pour rappel, l'Agence nationale de l'aviation civile (Anac) a été créée en date du 12 août 2020. L'agence est chargée, entre autres, de la régulation, du contrôle et de la supervision des activités de l'aviation civile ainsi que du suivi de la mise en oeuvre de la politique de l'État en matière d'aviation civile. L'élaboration des programmes nationaux de sûreté, de sécurité et de facilitation de l'aviation civile et d'en assurer leur application figurent également parmi ses missions.