Le dernier-né de l'entreprise familiale Hamoud Boualem fait polémique. «Hamoud Cola» enflamme les réseaux sociaux, entre partisans du nouveau produit, et opposants à ce «revirement historique». La nouvelle bouteille, qui ressemble étrangement à celle de Coca- Cola, a même sorti de leurs ornières des spécialistes de tous bords. En effet, les nouvelles tendances marketing de la plus grande boisson gazeuse algérienne, font des émules. Certains pensent que «Hamoud a parfaitement le droit de grignoter des parts du marché national, aux côtés du géant US Cola». D'autres estiment que c'est hasardeux de se lancer à l'assaut d'une telle conquête, étant donné les atouts de la marque au logo américaine. Cela, sans compter les critiques au sujet du changement de goût de cette traditionnelle limonade, font remarquer les inconditionnels férus de cette prestigieuse marque algérienne.