Le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a procédé, jeudi à Alger, à l'installation de Hamid Khemliche dans ses fonctions de président -directeur général (P-DG) du Groupe Cosider, en marge de l'assemblée générale et la réunion du conseil d'administration du groupe public. Cadre du Groupe Cosider, Hamid Khemliche a occupé plusieurs postes, le dernier en date étant celui de P-DG de la filiale Cosider ouvrages d'art. Il succède, ainsi, au P-DG par intérim, Mustapha Saïdani, qui a occupé le poste depuis septembre dernier. Grâce à ses 11 filiales qui couvrent principalement le BTP, l'hydraulique, l'architecture et l'agriculture, Cosider a réalisé un chiffre d'affaires de 1.900 Mds DA durant les 20 dernières années, tandis que le nombre de ses travailleurs s'élève à 40.000. Le Groupe Cosider, qui occupe la 3e place en Afrique dans son domaine, a réalisé plusieurs grands projets d'équipements publics et contribué d'un taux de 15% à la réalisation de l'autoroute Est-Ouest, outre la réalisation de 85.000 logements, 15 barrages, le métro d'Alger et autres.