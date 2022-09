Le conseil d'administration de l'Union internationale des savants musulmans a annoncé la nomination de Habib Salem Saqqaf Al-Jafri à la tête du syndicat jusqu'à la fin de la session en cours, en remplacement de l'ancien président Ahmed Raissouni, qui a récemment été contraint de démissionner, suite à ses propos inappropriés et provocateurs à l'endroit de l'Algérie et de la Mauritanie.

Al-Jafri a été choisi parmi les trois adjoints de l'ancien président, à condition que l'élection du président, de ses adjoints et des administrateurs se fasse lors de l'Assemblée générale ordinaire prévue au début de l'année prochaine.

Né à Solo en Indonésie, Habib Salem Saqqaf Al-Jafri est détenteur d'un doctorat en chari'a de l'université islamique en 1986 et a occupé le poste de ministre des Affaires sociales en Indonésie. Il a également été directeur du Sharia Advisory Center à Jakarta, président du conseil consultatif de Bait Al Mal ´´Moamalat´´, membre du Sharia Board of Islamic Insurance ´´Takaful´´ et membre du Sharia Board de la Banque nationale. à Djakarta.