Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé mardi à des efforts concertés pour mettre la science et la technologie au service de tous.»Il est essentiel que nous travaillions ensemble - par-delà les frontières, les secteurs et les disciplines - pour que la science et la technologie bénéficient à tous», a estimé le chef de l'ONU au Forum multipartite sur la science, la technologie et l'innovation pour les Objectifs de développement durable (ODD), une réunion virtuelle de deux jours convoquée par le Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC). Dans ses remarques, il souligne comment la pandémie de COVID-19 a révélé l'importance de la science, de la technologie et de l'innovation pour le bien-être et la survie de l'homme, ainsi que la nécessité d'une plus grande coopération mondiale. En ce qui concerne la pandémie, Guterres dit que non seulement des vaccins ont été mis au point en un temps record, mais que la crise a également accru l'innovation dans les médicaments et les technologies de communication numérique. Parallèlement, les découvertes se sont accélérées et de nouveaux services ont proliféré. Guterres estime que ces progrès sont prometteurs pour les défis collectifs au-delà de la pandémie, notamment pour limiter le dérèglement climatique, réduire les inégalités et «mettre fin à notre guerre contre la nature.» Toutefois, il note que des milliards de personnes dans le monde restent largement exclues des avantages de la révolution de l'information et des technologies, et que la pandémie n'a fait qu'exacerber les fractures technologiques existantes.