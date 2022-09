Les écoles palestiniennes d'El-Qods-Est occupée ont entamé une grève générale pour protester contre les tentatives de l'occupation sioniste d'imposer ses manuels scolaires «déformés» dans les écoles palestiniennes de la ville sainte, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa. Les Forces nationales et islamiques palestiniennes (PNIF) à El Qods occupée, une coalition de factions politiques palestiniennes, ont appelé à une grève générale dans les écoles palestiniennes d'El-Qods-Est, affirmant le droit des enfants palestiniens à suivre leur programme palestinien, et rejetant celui de la force occupante «déformé». Le Pnif a appelé les institutions internationales à assumer leurs responsabilités et à faire pression sur l'occupation sioniste et ses organes exécutifs pour qu'ils ne s'immiscent pas dans les affaires des écoles palestiniennes de la vieille ville sainte. Scandant «non au programme déformé», et «non à l'éducation sioniste», les parents et les élèves palestiniens ont manifesté samedi dans plusieurs quartiers de la ville contre les tentatives sionistes d'imposer aux écoles palestiniennes «les manuels déformés publiés par l'occupation». L'entité sioniste a imprimé de nouveaux manuels similaires à ceux fournis par le ministère palestinien de l'Education, mais avec des modifications et l'omission de nombreux faits historiques.