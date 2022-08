La Semaine culturelle et scientifique dédiée aux enfants, ouverte dimanche au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, en présence de plusieurs enfants issus de différentes villes du Sud algérien, et du jeune chanteur palestinien Mohamed Wael Bassiouni, invité pour une tournée artistique à travers plusieurs villes du pays, a connu un grand succès. En vedette, une exposition préparée par le Centre de développement des activités de loisirs scientifiques de la maison de Jeunes de Ouled Fayet, avec divers stands de spécialisations, dont ceux de l'astronomie, la robotique et différentes expériences dans des laboratoires scientifiques, de physique et de chimie notamment. Du 10 au 26 août, le jeune chanteur palestinien Mohamed Wael Bassiouni se produira à Alger, Msila, Annaba, Mostaganem, Ouargla, Béchar, Oued Souf et à Djemila (Sétif) tandis que du 6 au 15 août, de nombreuses activités culturelles et pédagogiques en lien avec le cinéma, la lecture, et le divertissement sont au programme estival des enfants de plusieurs établissements culturels de la capitale.