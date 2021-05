La décision de panthéoniser l'avocate du FLN, Gisèle Halimi, peut être remise en question en raison de l'engagement de cette dernière dans la cause de l'indépendance algérienne. Officiellement, rien n'est tranché et la réflexion est toujours «en cours» à l'Élysée. Jeudi dernier, la radio France Inter affirmait que le président Emmanuel Macron allait probablement renoncer à la panthéonisation de l'avocate Gisèle Halimi, pourtant ardemment réclamée par les féministes et plusieurs figures politiques. Par son action en faveur de la décriminalisation de l'avortement et la criminalisation du viol, l'avocate Gisèle Halimi, décédée fin juillet, a marqué son temps et changé la vie des femmes. Des dizaines de milliers de personnes réclament la «panthéonisation» de l'autrice de la plaidoirie de Bobigny. Un projet soutenu par l'historien Benjamin Stora qui recommande de faire entrer au Panthéon cette «figure d'opposition à la guerre d'Algérie». L'hypothèse d'un tel renoncement a fait bondir les associations féministes ainsi que des responsables politiques de gauche.