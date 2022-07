Une action de sensibilisation auprès de la population de la wilaya de Ghardaïa sur les enjeux énergétiques et d'une consommation rationnelle de l'électricité en cette période caniculaire, vient d'être lancée par la direction locale de la société de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz). Cette action de sensibilisation du grand public vise à amener le consommateur à opter pour un comportement plus économe, à expliciter les problématiques de la gestion de l'énergie électrique en cette période de forte chaleur et à inciter la population à une utilisation responsable de cette énergie domestique. Une série de tables-rondes et des expositions ont été programmées dans les agences commerciales de l'entreprise réparties à travers les localités de la wilaya au profit du grand public et du tissu associatif local en vue de les sensibiliser sur l'économie de l'énergie électrique par une utilisation rationnelle de cette denrée, notamment en cette période de forte chaleur marquée par une surconsommation exceptionnelle.