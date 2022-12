Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat organise le cinquième festival international du tourisme saharien à Ghardaïa du 9 au 11 décembre, a indiqué un communiqué du ministère. «L'organisation de ce festival s'inscrit dans le cadre de la promotion du produit touristique saharien, épine dorsale de la destination touristique Algérie», a précisé le ministère. Plusieurs activités touristique, culturelle et sportive seront au menu pour faire la promotion du produit touristique saharien. Des opérateurs dans le secteur du tourisme et de l'artisanat ainsi que des médias étrangers seront présents à cet évènement international. Les activités couvriront plusieurs wilayas du Sud à travers un circuit touristique de promotion dédié à cette occasion. La wilaya de Ghardaïa a été sélectionnée pour accueillir cet important évènement au vu des atouts touristiques qu'elle recèle en sus du patrimoine matériel et immatériel. Elle est également l'une des destinations touristiques les plus convoitées lors de la saison du tourisme saharien occupant une place de choix dans le cadre de la stratégie de développement du tourisme saharien.