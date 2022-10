Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin est attendu à la fin du mois dans la capitale sénégalaise pour discuter de la coopération sécuritaire et de la question migratoire. Le ministre français de l'Intérieur devrait rencontrer son homologue sénégalais, Antoine Félix Abdoulaye Diome et le Premier ministre, Amadou Ba. À Dakar, Gérald Darmanin abordera les thématiques sécuritaires, notamment la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la cybercriminalité. Dakar abrite depuis bientôt quatre ans l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale (Envr), financée en partie par la France. Les questions liées aux échanges d'informations entre services de renseignement seront aussi évoquées. Paris souhaite renforcer et fluidifier la coopération policière entre les deux pays.