L'usine de General Electric Algeria Turbines (GeaT), située dans la commune d'AïnYagout, dans la wilaya de Batna, lancera en 2023 la fabrication d'équipements de production et de transport d'électricité haute tension et ultra-haute tension, selon les explications fournies au wali Mohamed Benmalek lors de sa visite à l'usine.

L'opération sera effectuée en coordination avec le groupe Sonelgaz en vertu d'un cahier des charges couvrant la période de 2023 à 2031, a-t-on expliqué. Il est attendu de commencer, début septembre 2024 au niveau de l'usine, la réparation de parties de turbines à gaz qui est actuellement effectuée à l'étranger.

La concrétisation de ces deux projets, inscrits dans le cadre de l'élargissement et la diversification des activités de Geat, générera entre 100 et 150 nouveaux postes d'emploi. L'usine Geat, réalisée dans le cadre d'un partenariat algéro-américain et qui fabrique des turbines à gaz et à électricité, a effectué sa première opération d'exportation en 2021 vers le Moyen-Orient et s'apprête à mener une autre opération l'année prochaine.