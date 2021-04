Christophe Galtier a un lien très particulier avec l'Algérie puisque ses parents et son frère y sont nés. Le coach du Losc, actuellement en tête du championnat de Ligue 1, dans un long entretien à 20 Minutes, a évoqué sa vie en dehors des terrains. Il est notamment revenu sur le rapport de sa famille avec l'Algérie. Le tacticien de 54 ans a d'abord rappelé qu'une partie d'entre elle était pied-noir:

«Mes parents et mon frère aîné sont nés là-bas. J'ai souvent entendu mes parents parler de ce fameux déchirement avec leurs amis et la famille.» Avant de poursuivre: «Je sais que cela a été très dur pour eux (de quitter l'Algérie, ndlr), mais je leur ai dit que ce pays appartenait aux Algériens et pas aux Français.» Une prise de position qui a pour le moins surpris les parents de Christophe Galtier. Il raconte: «Ils ont été choqués, mais je le pense profondément. Il y a eu une guerre avec des atrocités des deux côtés, mais les choses auraient pu se passer différemment. (...) Mais quand adulte, je sors cette phrase à mes parents, il y a un décalage entre ce qu'ils ont vécu et ce que je perçois. L'Algérie appartient aux Algériens.»