Le comité ad hoc intergouvernemental chargé de l'élaboration d'une convention internationale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et des communications (TIC) à des fins criminelles a élu à sa présidence, lundi, au siège des Nations unies à New-York Mme Fouzia Boumaïza Mebarki, ambassadeur, représentante permanente de l'Algérie auprès des Nations unies à Vienne. Le large appui à cette candidature algérienne traduit la confiance accordée à l'Algérie pour mener les négociations pour l'adoption de la convention internationale sus-mentionnée.. Ce succès mérité, couronne les efforts intensifs menés à Vienne et à New York pour renforcer le rôle et la place de l'Algérie sur la scène internationale. Il confirme la confiance et le crédit accordés à l'Algérie pour mener positivement des négociations ardues.