L'Algérie a décidé de l'ouverture du secteur des transports aérien et maritime aux investisseurs privés.

Le ministre des Ttransports avait annoncé que neuf dossiers de création de compagnies aériennes privées et sept autres dans le transport maritime des voyageurs et de marchandises ont reçu l'accord de principe de son département. Si, rien d'officiel n'a encore été annoncé, sur les réseaux sociaux, par contre, est apparu un communiqué de la compagnie aérienne privée Fly Westaf qui affirme avoir obtenu le registre du commerce pour commencer à exercer.Si c'est le cas, elle deviendra ainsi la première compagnie aérienne low cost de droit algérien. Elle porte le nom de Fly Westaf Algeria SPA selon le communiqué, diffusé sur les réseaux sociaux.