Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, vendredi, au siège de son département ministériel, le président de l'association France-Algérie, Arnaud Montebourg et le directeur général d'Ardian, président du cercle de réflexion CapMena, Francois Touazi. Selon un communiqué du ministère, les discussions entre les deux parties ont porté sur «les perspectives de coopération dans le domaine technologique dans le secteur des hydrocarbures et des mines, et les possibilités de financement de projets industriels». Ardian est une société d'investissement française fondée en 1996 et qui supervise, aujourd'hui, des investissements internationaux d'une valeur de 110 milliards de dollars.