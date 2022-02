La France ne va plus exiger, dès la semaine prochaine, de tests PCR ou antigéniques pour les passagers vaccinés. L'information a été rapportée, hier, par la chaîne BFM TV qui cite le ministère français des Affaires étrangères. Il faut évidemment être vacciné par l'un des vaccins reconnus par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) permettant l'obtention du pass sanitaire en France. La France exigeait des passagers en provenance des pays non européens de présenter le résultat d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h, avant l'embarquement. Une mesure qui s'appliquait aussi bien aux voyageurs vaccinés qu'aux non vaccinés. Une mesure qui a provoqué une forte baisse des demandes sur les voyages de et vers la France.