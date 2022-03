Le think tank Filaha-Innov a signé, jeudi à Alger, deux accords de coopération avec la Confédération algérienne du patronat citoyen (Capc) et le Club des entrepreneurs et des Industriels de la Mitidja (Ceimi), afin de rapprocher les opérateurs économiques des experts dans le domaine agricole. Les accords sont été signés en marge de la 20e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agroalimentaire «Sipsa-Filaha 2022», par le président du think tank et directeur de l'exposition, Amine Bensemmane, le président de la Capc, Mohamed Sami Agli et le président du Ceimi, Fathi Ammour. Les accords tendent à améliorer la productivité de certaines filières agricoles et consolider l'expertise et l'accompagnement au niveau des entreprises économiques, notamment dans l'agroalimentaire.