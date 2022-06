Sous l'effet de la guerre en Ukraine, les crises alimentaires se sont aggravées, avec pour conséquence attendue en 2022 une hausse conséquente de la facture pour les pays importateurs, due à la flambée des prix des céréales et des engrais, alerte la FAO. «Les dépenses mondiales d'importations alimentaires devraient enregistrer une hausse de 51 milliards de dollars (à 1800 milliards de dollars) par rapport à 2021, dont 49 milliards du seul fait de la progression des prix», estime l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans son rapport «Perspectives de l'alimentation» publié jeudi. Cette hausse de la facture «s'explique en premier lieu par l'envolée des prix et des frais de transport plutôt que par l'augmentation des volumes», souligne le rapport. En 2022, «la production mondiale des principales espèces céréalières devrait reculer pour la première fois en quatre ans», de même que leur utilisation à l'échelle planétaire, en déclin pour la première fois en 20 ans, selon la FAO.