Trente artisans ont bénéficié d'une session de formation sur l'extraction de l'huile d'argan à Tindouf, selon la Chambre locale de l'artisanat et des métiers (CAM). Troisième du genre organisé par la CAM, ce cycle de formation ayant regroupé des artisans issus des wilayas de Tindouf, Adrar et Béchar, s'est articulé autour de thèmes théoriques et pratiques. L'organisation de cette session de cinq jours (20-24 octobre), intervient en application des directives des pouvoirs publics, visant au développement de la filière de l'arganier. Encadrée par des spécialistes, cette formation a permis aux participants, pour la plupart des jeunes, de s'initier aux premières étapes de l'extraction de l'huile de l'arganier, consistant notamment, à collecter les fruits sur les arbres, lors d'une visite dans les régions de peuplement de l'arganier, alors que le volet théorique, concernait les techniques de fabrication de l'huile produite à partir des noyaux du fruit de l'arganier. Les jeunes artisans bénéficient d'un métier leur permettant de se lancer dans le domaine de l'extraction de l'huile d'argan, utilisée dans la fabrication de plusieurs produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, la wilaya de Tindouf disposant d'une importante arganeraie naturelle, répartie, notamment à Oued El-Ma, Targante et Touiref-Bouam.