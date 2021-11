L'Algérie possède en attente de traitement, d'importants stocks d'amiante et de polychlorobiphényle (PCB), deux substances dangereuses pour l'environnement. Afin d'apporter une solution adaptée à cette préoccupation, le groupe français Europlasma spécialisé dans la dépollution par utilisation de torches à plasma envisage d'installer en Algérie une unité de vitrification de ces déchets. Ce qui permettra de neutraliser et de recycler les déchets en Algérie. Pour ce faire, Europlasma a engagé des discussions avec NCC Environnement, une entreprise basée à Alger et experte dans le traitement, la gestion et la valorisation des déchets. Aucun accord préliminaire n'a été signé jusqu'ici et de ce fait, la valeur et la date de l'installation ne sont pas encore connues. Avec une centaine de salariés, le groupe basé en France a été repris par le fonds d'investissement luxembourgeois Zigi Capital. En 2020, son chiffre d'affaires a valu près de 3,95 millions d'euros.