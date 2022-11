Face à la multiplication des accidents de la circulation qui fauchent des milliers de vies chaque année, un lecteur de notre journal a proposé une idée qui est loin d'être anodine. Il suggère aux services publics de brider les véhicules de sorte à limiter par exemple la vitesse de tous les véhicules circulant en Algérie à 80 km. À coup sûr, explique notre lecteur, l'opération limitera le nombre d'accidents de la circulation. Car pour le moment, la situation est d'une extrême gravité. Les services de la Protection civile, pourtant déployés à une très large échelle avec un arsenal de sauvetage modernisé, n'arrêtent pas de lancer des messages de vigilance à l'endroit des automobilistes et à multiplier des campagnes de sensibilisation. Ils se trouvent dépassés par les événements, de même d'ailleurs que les services de l'ordre public relevant de la Dgsn et ceux de la gendarmerie. Sans omettre d'évoquer le sujet des assurances. Pas plus loin que la semaine dernière, la presse nationale a fait état de 500000 dossiers (vous vous rendez compte!) qui meublent les armoires des différentes compagnies d'assurances. «Pour stopper ce drame, épargner des vies, des milliers de vies, il faut des mesures radicales», insiste ce lecteur agacé.