Les travaux d'aménagement et de bitumage, menés depuis deux mois dans la localité de Aïn El Beïda, à Oran, sur une distance d'environ 2 km, sont achevés. La dernière tranche de bitumage de l'axe conduisant au 4ème Bd périphérique est terminée, avec le réaménagement total des trottoirs. Dans le but de parachever la réhabilitation de plusieurs artères, les services de la commune d'Es-Sénia ont programmé une opération destinée à supprimer plusieurs ralentisseurs illicites qui engendrent des incidents et parfois même des accidents notables. En application de la dernière circulaire interministérielle relative à cette opération, les autorités locales comptent mener plusieurs actions au niveau du chef-lieu de commune, dans la localité de Aïn El Beïda ainsi qu'à la cité «commandant Chérif Yahia». Elle complètera l'initiative effectuée à la fin de l'année dernière, au cours de laquelle plus d'une centaine de ralentisseurs anarchiques ont été supprimés.