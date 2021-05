Le polémiste anti Immigration et anti Islam Eric Zemmour est visé par plusieurs accusations d'agressions sexuelles, révélées notamment par la presse, mais restera à l'antenne sur CNews, a-t-on affirmé du côté de cette chaîne tv. Baisers forcés du polémiste à une jeune journaliste en 2005, attitude «déplacée» en 2012 envers une stagiaire au Figaro, SMS équivoque en 2019 à une cheffe d'édition de CNews ou agression sexuelle d'une maquilleuse en loge: Médiapart a rapporté, dans une enquête publiée jeudi, une série de témoignages incriminant M. Zemmour. Aucune plainte contre Eric Zemmour n'a encore été annoncée et son avocat s'est refusé à tout commentaire, tout comme le quotidien Le Figaro où il officie en tant que chroniqueur. Zemmour est dans la tourmente depuis la publication le 24 avril sur Facebook d'un témoignage de Gaëlle Lenfant, conseillère municipale d'opposition à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et ancienne responsable aux droits des femmes du Parti socialiste (PS). Condamné pour provocation à la haine religieuse pour des propos anti-musulmans, Eric Zemmour, écrivain et journaliste, auteur d'un livre controversé sur l'immigration, accuse les élites d'avoir bradé les valeurs de la France et dénonce à tout crin l'immigration.