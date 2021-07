Le polémiste Eric Zemmour, à qui l'on prête des velléités de candidature à la présidentielle, est de nouveau convoqué au tribunal à la rentrée, cette fois pour une diatribe sur les migrants mineurs, qu'il a qualifiés de «voleurs» et d'«assassins» sur CNews en septembre 2020. Le parquet de Paris l'a cité à comparaître le 8 septembre devant le tribunal correctionnel, pour complicité de «provocation à la haine raciale ou à la violence» et «injures raciales», a-t-il indiqué. Le 29 septembre 2020, lors d'un débat de l'émission Face à l'info, consacré à la question des mineurs isolés après un attentat devant les ex-locaux de Charlie Hebdo, Eric Zemmour avait déclaré: «Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent.» Deux jours plus tard, le parquet avait ouvert une enquête et les associations SOS Racisme, la Licra et la Maison des Potes avaient annoncé leur intention de se porter parties civiles. Visé dans la presse par plusieurs accusations d'agressions sexuelles, l'écrivain et journaliste a aussi été épinglé pour l'«outrance» de ses déclarations par le comité d'éthique de Canal+.