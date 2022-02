Le candidat d'extrême droite à la présidentielle en France Eric Zemmour a assuré, hier, qu'il était «très possible» qu'il n'obtienne pas les 500 parrainages d'élus obligatoires pour valider sa candidature, une difficulté que rencontre également sa rivale Marine Le Pen. «Je n'ai aucune certitude, c'est très dur, on passe des heures à téléphoner aux maires pour essayer de les convaincre», a insisté le candidat de «Reconquête!» lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité de ne pas avoir les 500 signatures d'élus qu'il faut avoir déposées d'ici le 4 mars, 18h00, au Conseil constitutionnel pour pouvoir participer au scrutin des

10 et 24 avril. «Les maires me disent: ‘'oui, vous êtes formidables, on est d'accord avec vous'', mais ils ont peur» puisque leurs noms sont rendus publics, a affirmé le candidat de Reconquête!. Qu'il n'obtienne pas les 500 parrainages alors qu'il est très bien placé dans les sondages, rendrait, selon lui, l'«élection illégitime».