Un magnifique élan de solidarité au profit de la Palestine a été observé depuis le début des agressions et de la tuerie perpétrées par l'occupant sioniste. En France, si le gouvernement et la Présidence sont plutôt silencieux - voire passivement complices du massacre selon les observateurs -, la société civile et l'opposition n'ont eu de cesse de dénoncer les atrocités commises par l'occupant. C'est le cas d'Éric Cantona, ancien footballeur français. Sur Instagram, l'ancienne star s'est posée en portant un t-shirt où l'on peut lire «hoping for Palestine». L'objectif, comme l'a souligné Éric Cantona, est de collecter suffisamment de fonds à travers la vente du t-shirt en question en vue de soutenir les habitants de la bande de Gaza sur le plan médical.