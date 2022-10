Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé samedi un référendum sur un changement constitutionnel pour garantir le droit de porter un voile dans la fonction publique, les écoles et les universités lors d'une intervention télévisée. «Si tu as le courage, viens, soumettons ceci au référendum (...) Que la nation prenne la décision», a lancé le chef de l'État turc en s'adressant au chef du principal parti d'opposition, Kemal Kilicdaroglu, qui avait initialement proposé une loi pour garantir le droit de porter le voile. En réponse au président turc, M. Kilicdaroglu a rejeté samedi soir l'idée d'un référendum en lui reprochant «d'imiter» le dirigeant nationaliste hongrois Victor Orban, devenu l'icône des droites dures. À majorité musulmane, mais ayant inscrit la laïcité dans sa Constitution, la Turquie a été longtemps un pays où le port du voile était interdit dans la fonction publique, les écoles et les universités. Mais les restrictions concernant le port du voile ont été levées en 2013 par le gouvernement d'Erdogan.