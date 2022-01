L'entreprise algérienne, «Envirostep» a introduit sur le marché national un système 100% naturel de traitement des eaux usées pour des groupements de 1 à 50 000 habitants. Nommée

«System O», ce procédé permet de traiter naturellement les eaux usées des ménages sans énergie ni produits chimiques, a affirmé le directeur de la société, Habib Merabet. Il s'agit d'un procédé biologique qui utilise les bactéries aérobines et anaérobines, provenant des intestins de l'être humain, déjà présents dans les eaux usées, pour l'épuration de ces dernières, en fournissant un ensemble de facteurs pour la vie et la multiplication de ces bactéries. Ce procédé agréé dans plusieurs pays dans le monde dont les USA, le Canada, la France et la Belgique, notamment a été introduit par l'entreprise en Algérie, il y a une dizaine d'années, explique Merabet. Les atouts de ce système sont multiples. Il est à la fois écologique, économique et pratique, explique-t-il.