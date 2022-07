Depuis l'ouverture des frontières touristiques avec la Tunisie, de nombreux trafics ont refleuri, dont ceux de contrebande des produits subventionnés comme l'essence, l'huile, la semoule, le sucre etc. Surtout, de nombreux Algériens sont revenus mécontents au pays, critiquant des procédures aux postes frontaliers tunisiens particulièrement coûteuses. Ce faisant, ils ont renoncé à leurs réservations dans les hôtels tunisiens, via les agences de voyages. Les postes frontaliers sont pratiquement vides et les estivants se disent déçus des conditions d'accueil alors que l'inflation a fait des ravages dont souffre le peuple frère tant les prix ont triplé. À titre d'exemple, un séjour de 4 jours, pour une famille de quatre personnes, coûterait plus de 20 millions de centimes. Aux dernières nouvelles, de nombreux Algériens ont fait demi-tour, annulant leurs réservations d' hôtels, faute de pouvoir effectuer un test de 1400 dinars. Par ailleurs, un barrage de la Gendarmerie nationale vous demande de produire les documents nécessaires, pour éviter d'encombrer inutilement les postes frontaliers.