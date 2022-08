Le problème de l'alimentation en eau potable, notamment dans les cités côtières de la wilaya de Annaba, se pose avec acuité. En attendant la réception du projet, en cours de réalisation, de l'usine de dessalement d'eau de mer de Koudiet Draouech (El-Tarf), qui va alimenter cette wilaya, la partie littorale de la Coquette fait face à une pénurie aiguë. De l'avis général, cette année aura été la plus difficile même si des localités comme El Hadjat est habituée depuis des décennies à une distribution pondérée tous les trois jours, le temps de quelques heures. Le manque était à prévoir du fait d'une faible pluviométrie dont a pâti la wilaya d'Annaba. La crise d'alimentation en eau potable qui dure depuis de nombreux mois est douloureusement ressentie par la majorité de la population annabie. Les habitants et les propriétaires des complexes touristiques n'ont pas d'autre choix que de recourir à un approvisionnement par camions citernes, dont on sait que la qualité de l'eau vendue reste plus que douteuse. Tout le monde, y compris les responsables des établissements médicaux privés, disent ressentir durement la pénurie et critiquent «le comportement maffieux de certains responsables ayant pour mission l'alimentation et l'assainissement des plages, notamment à Sidi-Aïssa, Rizzi-Amor, la Caroube, Toche, Belvédère et Aïn-Achir.