Une commission d'enquête a été installée et dépêchée sur les lieux de l'incendie qui s'est déclaré, lundi, au niveau de la station de ravitaillement de la raffinerie pétrolière de la zone industrielle de Skikda, indique un communiqué du Groupe Sonatrach. «Suite à l'incident qui s'est produit le 15 août 2022 au niveau de la station de ravitaillement de la raffinerie pétrolière de la zone industrielle de Skikda et conformément aux procédures réglementaires internes en vigueur, Sonatrach annonce avoir installé une commission d'enquête qui a entamé ses tâches, ce jour, pour déterminer les causes de cet incident qui a provoqué la mort d'un ouvrier contractuel avec l'une des sociétés sous-traitantes, après avoir succombé à ses blessures», lit-on dans le communiqué.