L'Entreprise nationale des industries électroniques (Enie) de Sidi Bel Abbès compte lancer des investissements pour la fabrication de certains composants des tablettes électroniques destinées aux écoles primaires, a indiqué dimanche le président-directeur général (P-DG) de cette entreprise publique, Abbas Mekamen. M. Mekamen a indiqué, dans ce sens, qu'il sera procédé à la fabrication de puces électroniques et de câbles des tablettes électroniques destinées aux élèves des écoles primaires pour augmenter le taux d'intégration locale, réduire le coût des importations et augmenter la valeur ajoutée localement. Il a signalé, au passage, que le ministère de l'Education nationale a signé un contrat entre le Centre d'approvisionnement en équipements et moyens didactiques et le groupe provisoire qui regroupe l'Enie et la société Alfatron pour la production de 71.000 tablettes numériques et 2.500 chariots de chargement.