L'Algérie est désormais le premier marché d'Afrique et le 16e au monde où le coût moyen d'un giga octet de data mobile est le plus abordable. Il coûte 0,51 USD selon les données du marché de la data de 230 pays rassemblées par le site Cable.co.uk dans son étude intitulée: «Worldwide mobile data pricing 2021: The cost of 1GB of mobile data in 230 countrie.» C'est une belle progression pour le pays en une année. En 2020, le pays occupait déjà la 15e place mondiale et la 3e place du continent avec un coût moyen du GB évalué à 0,65 USD. L'Algérie devance, notamment la Somalie (0,6 dollar par gigaoctet), le Ghana (0,66 dollar) ou encore la Libye (0,74 dollar). L'Algérie devance également, logiquement, ses voisins du Maghreb le Maroc et la Tunisie où les prix moyens d'un gigaoct et de données mobiles sont évalués respectivement à 0,88 et 1,09 dollar faisant classer le Maroc à la 10e place et la Tunisie à la 14e place en Afrique.