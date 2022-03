L'opérateur de courrier express «EMS Champion Post Algérie», filiale d'Algérie poste, vient de lancer une promotion spéciale Ramadhan 2022 aux Algériens, qui pourrait intéresser particulièrement la diaspora. La promotion consiste à offrir 2 kg en gratuité sur les colis ayant un poids à partir de 2 kg et pouvant aller jusqu'à 4 kg en poids maximum, le client aura à payer seulement le prix de 2 kg pour son colis de 4 kg. Valide du 15 mars au 02 mai 2022 inclus, cette promotion concerne la livraison en mode express à l'international, pour les grandes villes d'Europe et pays arabes 24h à 72h et pour le Canada, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique 48h à 96h. Les tarifs pour la promotion sont disponibles sur le site web: www.ems.dz ou sur les applications mobiles mises à disposition en deux versions androïd et IOS. La promotion est disponible dans les 48 agences commerciales EMS Champion Post et dans les 300 plus importants établissements d'Algérie poste ayant le service EMS au guichet, soit les 58 wilayas.