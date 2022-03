Une Salvadorienne condamnée à trente ans de prison pour une fausse couche qualifiée d'homicide aggravé a été remise en liberté lundi à la suite de la commutation de sa peine, après treize ans d'incarcération, selon une ONG. «Après 13 ans et cinq mois de prison, Maritza a retrouvé sa liberté grâce à la commutation de sa peine», a déclaré l'Association citoyenne pour la dépénalisation de l'avortement (Acdatee) dans un communiqué. «Je suis très heureuse de retrouver ma liberté (...) Je remercie toutes les personnes et organisations pour leur soutien, je leur demande de continuer à me soutenir pour que d'autres femmes qui sont encore en prison puissent être libérées», a déclaré Maritza, identifiée uniquement par ce prénom pour préserver son anonymat. La présidente de l'Acdatee, Morena Herrera, a exprimé sa «joie» qu'»après de nombreuses années, justice ait été rendue» et a promis de travailler à la libération de onze autres femmes emprisonnées.