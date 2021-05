Le président français Emmanuel Macron se rendra au Rwanda, ce jeudi, et vendredi, a annoncé la Présidence française, nouvelle étape dans la normalisation des relations après des décennies de relations empoisonnées après le génocide de 1994. Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a entamé un travail de rapprochement avec le Rwanda, notamment avec la commande d'un rapport d'historiens sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsi en 1994. Après le Rwanda, Emmanuel Macron enchaînera par une visite en Afrique du Sud, membre du G20, régulièrement invitée du G7, vendredi et samedi, axée sur la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et la lutte contre la crise économique qu'elle provoque. Il rencontrera son homologue Cyril Ramaphosa. Depuis son accession, Emmanuel Macron s'est rendu dans plusieurs pays africains, notamment à Djibouti, au Tchad, au Kenya, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana, en attendant sa prochaine visite en Algérie.