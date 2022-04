En réponse à la demande croissante des passagers pour les voyages aériens, Emirates doublera ses vols entre Alger et Dubaï, passant de deux à quatre vols hebdomadaires, à partir du 1er mai 2022. Le service actuellement assuré entre Alger et Dubai ne sera plus relié à Tunis, offrant ainsi plus de flexibilité et de commodités pour se rendre à Dubai ainsi que sur le vaste réseau d'Emirates, qui compte plus de 130 destinations,annonce la compagnie aérienne Emirates.

Celle-ci utilisera ses Boeing 777-300ER entre Alger et Dubai, et les nouveaux vols seront assurés les samedis et dimanches, en plus des services actuels du mardi et du jeudi. Depuis qu'elle a repris son activité touristique en juillet 2020, Dubai reste l'une des destinations de vacances les plus populaires au monde, ouverte aux visiteurs internationaux d'affaires et de loisirs.

Des plages ensoleillées aux activités patrimoniales, en passant par des infrastructures d'accueil et de loisirs de classe mondiale, Dubaï offre une variété d'expériences de classe mondiale, et a été élue destination la plus populaire de 2022 par ‘Travellers' Choice Awards' de Tripadvisor.