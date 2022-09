Le notaire Maître Chabane Zerouk, ancien membre du Conseil de la magistrature, a refusé de se porter candidat aux élections pour la chambre des notaires régionaux et nationaux qui auront lieu à la fin du mois en cours. Maître Zerouk a estimé que cette organisation n'est plus au service de la corporation ni du citoyen, mais elle est souvent mue par des intérêts strictement personnels. « J'ai refusé de me porter candidat car j'estime que cette organisation à l'image de tant d'autres n'a pas de réelles prérogatives pour défendre l'intérêt du citoyens ainsi que ceux des notaires. Au mieux, elle joue le rôle d'élément de décor». En filigrane, maître Zerouk propose une réforme profonde qu'il va valoir mener au sein de cette corporation. Il y va de l'amélioration du service public fourni par ces auxiliaires de justice. Ils sont à même d'assurer la sérénité et la paix sociale auprès de ceux qui bénéficient de leurs services.