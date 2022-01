La plupart des quartiers de la commune d’El Hadjar et notamment la cité « Diar El Salam » sont dans un état de dégradation avancée, aggravée, par les récentes intempéries,. Cette situation est observée dans le chef-lieu de wilaya, à El Bouni et Oued l’Aneb, toute la région étant connue comme marécageuse, mais on n’y observe pas le minimum d’entretien requis pour éviter les inondations catastrophiques. L’APC d’El Hadjar, par exemple, n’a pris aucune mesure pour veiller à la bonne évacuation des eaux ni celle d’une maintenance des conditions de vie urbaine. Les immondices sont partout, des marchés informels envahissent le centre-ville, tandis que les élus se préoccupaient principalement de l’acquisition des lots de terrain éventuels. Des portions de routes dégradées et des trottoirs délabrés, ainsi que des avaloirs embourbés sont devenus les images permanentes qui caractérisent la bourgade, encore plus sinistrée que les autres communes de la circonscription. Un bilan triste et incompréhensible, du moins en apparence.