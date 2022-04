Dans le cadre de la politique du gouvernement visant la promotion des exportations hors hydrocarbure, le ministère de l'Industrie pharmaceutique a réuni les représentants des soixante-dix laboratoires pharmaceutiques publics et prives qui prennent part au 1er Salon de l'industrie pharmaceutique algérienne «El Djazair Healthcare», qui se tiendra du 17 au 19 mai 2022, à Dakar au Sénégal. Premier du genre, le Salon de Dakar permettra aux opérateurs pharmaceutiques algériens d'exposer leurs gammes de produits et leurs technicités à leurs homologues sénégalais, mais également aux centrales d'achat locales et sous- régionales (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina-Faso et pays membres de l'Association africaine des centrales d'achats de médicaments essentiels (Acame). À cette occasion, plusieurs mémorandums, accords et contrats seront signés entre les différentes parties présentes. ´´El DjazairHealthcare´´ sera ´´le point de départ des relations de partenariat et d'affaires gagnant-gagnant algéro-sénégalaises et du déploiement industriel et commercial de l'Algérie en direction des autres pays africains de la région.