L'heure est aux alliances. Les préparatifs pour l'investiture des nouveaux membres du Conseil de la nation ont commencé à l'intérieur de l ‘hémicycle. La première séance de la législature est présidée par le doyen d'âge des députés assisté des deux plus jeunes députés jusqu'à l'élection du président du Conseil de la nation. Dans ce cadre, les mouvements El Bina et El-Moustakbal se seraient entendus à faire cause commune par une alliance du fait que les deux partis ont obtenu cinq sièges chacun lors des élections portant renouvellement partiel du Conseil de la nation. Soit au total, 10 sièges, le quorum exigé pour former un groupe parlementaire. Des sources indiquent que les deux formations auraient déposé une demande pour former un groupe parlementaire commun.