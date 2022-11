Une station mobile d'électricité d'une capacité de production de 25 Mégawatt, vient d'être inaugurée au niveau du chef-lieu de la daïra de Brezina. Elle sera opérationnelle dans les mois qui viennent afin d'alimenter en énergie électrique, 243 exploitations agricoles, d'une superficie de plus de 1.000 hectares, dans la région de Dhayet -El-Bagra, un immense plateau aux terres fertiles et propice à l'agriculture saharienne distant de 45 kilomètres au sud de Brezina. Dans le même contexte, la pose des premières canalisations de transport du gaz naturel, au profit d'une centaine de foyers dans le hameau enclavé ‘'El-Faraa‘' a été accueillie avec satisfaction par les habitants. Dimanche, les autorités locales se sont rendues au village ‘'Bordj El-Mey‘', dans la commune de Kheiter, distant de plus de 170 kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya, pour superviser l'opération de raccordement de 180 foyers au réseau de distribution de gaz ainsi que 500 autres en énergie électrique, dans les quartiers de la nouvelle ville de Kheiter. En outre, il y a eu la pose de la première pierre pour la réalisation de deux CEM implantés à Bougtob et à Kef Lahmar ainsi que le lancement des travaux de réalisation d'un stade semi-olympique.