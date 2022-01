Plus de 500 jeunes ont bénéficié d'activités diverses dans le cadre du projet «Les jeunes c'est la solution» développé par l'Unicef-Algérie et l'association Santé Sidi El Houari (SDH) d'Oran, a-t-on appris auprès de cette dernière. Plus de 500 jeunes d'Oran et de Timimoun ont bénéficié d'activités du «Kit adolescent pour l'expression et l'innovation», développé dans le cadre du projet «les jeunes, c'est la solution», clôturé la semaine dernière en présence de représentant de l'Unicef-Algérie, a précisé à l'APS, la présidente de SDH, Assia Brahimi. Depuis son lancement en juin 2021, ce projet qui a pour thématique «l'innovation et l'expression», a permis également de former 11 gestionnaires de projets associatifs, 19 formateurs sur le kit de l'innovation et l'expression Unicef, 130 animateurs socioculturels, 30 mentors de bootcamp et la réalisation de 20 activités d'animation ayant touché les jeunes et les enfants.Le projet « Les jeunes, c'est la solution» qui avait pour objectif principal l'autonomisation et le développement des compétences des jeunes.