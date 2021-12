Un agriculteur de la wilaya de Jijel a réussi à cultiver des arbres fruitiers exotiques, à travers une expérience nouvelle lancée dans cette région côtière, et qui s'est soldée par une production «abondante» de fruits, selon les propos du producteur. Sur les hauteurs du village Hamza, relevant de la commune d'El Aouana, le visiteur de la ferme de Mohamed Dib, un mécanicien amoureux du travail de la terre, se retrouvera au milieu d'arbres d'essence locale et d'autres exotiques. L'agriculteur sexagénaire a mené avec succès son expérience dont la réussite était totale. La goyave avec ses deux variétés, blanche et rouge, le maracuja ou (grenadille), la groseille du Cap et le moringa ont donné un rendement abondant. L'expérience de la culture des arbres de fruits exotiques a débuté avec le goyavier pour Mohamed qui s'emploie, actuellement, à amener d'autres types d'arbustes fruitiers exotiques et à les planter dans sa ferme, tels que le citron caviar et le litchi, en vue de mêler l'exotique au méditerranéen.