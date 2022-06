Le parquet égyptien a annoncé mardi avoir placé en détention un jeune homme accusé d'avoir tué une étudiante devant son université parce qu'elle refusait ses avances, un crime qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux du plus peuplé des pays arabes. Le meurtrier présumé originaire de Mansoura, à 130 km au nord du Caire, a été «placé en détention préventive pour quatre jours dans le cadre d'une enquête pour meurtre avec préméditation de l'étudiante Nira devant sa faculté», indique le parquet dans un communiqué. Sur les réseaux sociaux, une vidéo a été largement partagée, montrant le jeune homme poignardant Nira avant d'être appréhendé par des passants. L'accusé a «reconnu avoir tué la victime parce qu'elle refusait d'entretenir une relation avec lui», ajoute le parquet. Plusieurs témoins, dont le père de la victime, ont rapporté, selon le parquet, que la jeune fille avait déjà déposé une main courante et disait craindre une attaque de l'accusé. En Egypte, les femmes estiment être régulièrement exposées à la violence et surtout lésées par la loi, dans un pays où la propagation d'une vision rigoriste de l'islam et les traditions conservatrices ont un impact sur l'évolution des droits de femmes. Début 2021, le gouvernement avait même proposé -sans succès- un projet de loi visant à restreindre les droits des près de 50 millions d'Egyptiennes en permettant par exemple à leur père ou à leurs frères d'annuler leur mariage.