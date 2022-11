Trois chaînes de télévision algériennes privées, BTV, M+ et 4Kids, ont cessé leur diffusion via le satellite Eutelsat7W depuis le 6 novembre dernier sans aucune explication. Les téléspectateurs ont été surpris par l'interruption soudaine de la diffusion de ces chaînes, mais compte tenu de l'ultimatum du gouvernement algérien pour domicilier les chaînes offshore l'interruption semble partie pour être définitive. Il faut savoir que les chaînes privées devront toutes émettre depuis l'Algérie à partir du mois de février 2023 la TDAtélédiffusion d'Algérie a été chargée par les autorités afin de procéder à l'acquisition d'un transpondeur. «Il a été procédé dans un premier temps à l'acquisition depuis quelques mois d'un transpondeur qui a permis la domiciliation de la majorité des chaines TV privées via la TDA» a déclaré le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, autrement dit, les signaux des chaînes privées regardées en Algérie passeront tous par ce transpondeur à partir de février2023.