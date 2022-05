L'Entreprise médiatique publique Echaâb a présenté, samedi à Alger, son «projet culturel», un projet ambitieux visant à lancer plusieurs sites électroniques pour éclairer l'opinion publique et mettre en avant l'importance d'investir dans la création et la culture pour promouvoir le développement national. À cet égard, l'entreprise compte lancer un nouveau site «El machehad Ethakafi» qui s'ajoutera aux sept sites électroniques spécialisés, à l'instar du site «Fawasil thakafia» et «Echaâb online». Le nouveau site sera supervisé par le chercheur Sadek Bekhouche. La mission médiatique ciblée à travers ce projet consiste en l'application des stratégies et politiques publiques, dont la garantie d'espaces culturels et l'accueil d'hommes de culture et d'acteurs dans ce domaine pour animer des dialogues et un débat sérieux. En outre, l'établissement oeuvre à créer le centre «Echaâb» des recherches et études chargé d'encadrer plusieurs unités de recherche, notamment en ce qui concerne l'opinion publique et les études économiques, outre le projet de l'Institut de formation Echaâb retardé en raison des retombées de la pandémie du nouveau coronavirus».