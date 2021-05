Dans le même temps où les tutelles et les organismes de régulation poussent les différentes entités économiques à s'orienter vers un hébergement de leurs sites Internet en Algérie, c'est-à-dire à avoir un site Web en.dz, la presse nationale, dont notre rédaction, reçoit des courriers électroniques provenant de hautes instances gouvernementales et autres associations apparentées délivrés à partir de serveurs mails non officiels (gmail, yahoo...). Le point le plus important pour notre rédaction est de savoir: doit-on se fier à ces courriers «non officiels»? Et si oui, pourquoi est-ce que ces expéditeurs ne sont pas concernés par cette directive de tout mettre en.dz?