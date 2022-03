Dans un communiqué publié sur sa page facebook, le ministère du Commerce a informé les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinés à la vente en l'état, que le dossier d'importation devra comporter, à compter de ce dimanche, des documents supplémentaires. Outre les documents constituant le dossier d'importation et devant être déposés au niveau des inspections frontalières, le dossier doit inclure trois documents supplémentaires, à savoir, «une copie du certificat de conformité aux conditions et modalités d'exercice de l'activité d'importation des matières premières, des produits et des marchandises destinés à la vente en l'état, une copie de la facture domiciliée, ainsi qu'une copie de la liste de colisage en cas d'importation de cargaisons non homogènes». La même source précise que ces nouvelles mesures interviennent dans «le but d'encadrer les importations et d'assainir l'activité du commerce extérieur des pratiques illégales».